Pour l'intéressé, c'est une formidable récompense. "Je suis un homme heureux", explique celui qui termine sa collaboration avec le Sporting. "Je remercie les responsables de la Juventus Academy pour leur confiance. Pour nos filles, c'est une opportunité fantastique. Je suis également reconnaissant envers le président Mola qui accepte que nos filles s'affilient chez lui et utilisent les installations des Fiestaux sans forcément porter le maillot de Montignies. C'est un passionné et une belle personne. Tous ensemble, on va pouvoir poursuivre l'évolution du football féminin dans la province."

Quelques semaines après la fin de sa collaboration avec le Sporting de Charleroi, Giovanni Dolore a appris une double bonne nouvelle. En plus de pouvoir affilier ses filles au club de Montignies, grâce au président Mola, il a reçu un coup de téléphone de Carmine Vastola et Antonio Delfino. Le prermier est le responsable de la Juventus Academy du Shape, le second en est le Head coach ! Les deux hommes ont proposé à leur homologue de rejoindre la structure italo-belge. "Il devient notre Senior Coordinator pour tout le football féminin dans le Hainaut sous l'égide de la Juventus Academy Hainaut Girls", explique Antonio Delfino. "C'est une opportunité que l'on devait de saisir. Giovanni a tellement travaillé pour le football féminin. Il méritait de rejoindre un projet qui prône des valeurs qui sont proches des siennes. À la Juventus, le football féminin est une des priorités. Ce sera donc un beau partenariat entre deux belles entités sportives."