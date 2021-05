Hasard ou pas, l’ossature de Gosselies pour la prochaine saison devrait plaire aux supporters de… l’Olympic de Charleroi.

De nombreux anciens Dogues ont accepté de relever le défi du président Scimemi afin d’aider le matricule 69 à passer un cap. Avec de tels joueurs, en plus des solides éléments et des jeunes qui sont restés, les Casseroles ont frappé un grand coup sur le marché des transferts, au cours des deux dernières années.

Parmi les anciens de la Neuville, on peut épingler les gardiens, Stefano Maricosu et Corentin Moriconi, mais également les défenseurs, Jan Lella Nicolas Meo et Aymeric Thibaut. À cela, il faut ajouter les milieux, Manu Castronovo et Luca Giorlando, sans oublier l’élément offensif, Evans Swen. Il y a même le jeune Noa Alestra qui a transité par les jeunes à l’Olympic. "C’est une bonne ossature pour une équipe", insiste Aymeric Thibaut. "Cela veut dire que la majorité de ces joueurs ont connu au moins la D2 amateurs. On a tous eu l’occasion de jouer ensemble ou l’un contre l’autre. C’est de bon augure." (...)