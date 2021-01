La Portelette aura bien lieu, mais différemment... Charleroi100% Web Geoffroy Bruyr Les deux circuits, de 6 km et 13 km, seront accessibles durant quinze jours, du 13 au 28 février sous réserve de l'accord ultime de la commune de Lobbes. © DR

Classique du calendrier des runners, le Circuit de la Portelette aura bien lieu cette année, mais de façon différente, forcément.



"Les deux circuits, de 6 km et 13 km, seront accessibles durant quinze jours, du 13 au 28 février sous réserve de l'accord ultime de la commune de Lobbes", lance Michel Dewille de l'Entente Spiridon Monceau (ESM). "Chaque coureur pourra donc faire l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, autant de fois qu'il le souhaite. Les runners nous feront ensuite parvenir leur chrono, via un moyen encore à définir, et nous établirons un classement, pour le fun."



Une petite modification sera apportée à l'immuable parcours : le lieu de départ ne sera pas sur la chaussée mais dans une rue jouxtant le complexe sportif du Scavin. Des panneaux indicateurs signaleront l'endroit l'exact. "Par contre le retour se fera bien le long de la chaussée : il faudra donc faire très attention à la circulation ! Nous comptons sur la responsabilité de chacun."



Le comité organisateur s'engage à bien baliser les circuits. "Nous irons même vérifier ce balisage tous les jours !"



Michel déconseille aux clubs de se déplacer le même jour en masse. "Respectons les consignes sanitaires. Et si vous croisez trop de monde, revenez un autre jour. Nous aurions vraiment été embêtés de ne rien proposer cette année à celles et ceux pour qui notre course est un rendez-vous important. C'est sûr que ce sera une édition particulière mais nous tenions à faire vivre malgré tout notre course."