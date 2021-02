Au départ du complexe sportif du Scavin le parcours est balisé avec des flèches portant le sigle de la Portelette. Tous les kilomètres sont indiqués à l’aide de panneaux.



Il est impératif de respecter certaines mesures : pas plus de 4 personnes par groupe de coureurs et un respect de la distanciation sociale. La circulation routière ne sera pas interrompue donc chacun est prié de respecter le code de la route.



Un classement général sera établi le dernier jour sur les deux distances. Il n'y a pas d'inscription (et donc c'est gratuit!) mais, après avoir effectué le parcours, les runners peuvent se connecter sur un lien internet via la page facebook La Portelette la 42e virtuelle afin d’introduire son temps et ses coordonnées.

Il est possible d'effectuer le parcours plusieurs fois, le meilleur temps sera retenu pour le classement final. Ils peuvent aussi, s'il le souhaitent, poster leurs photos de course sur la page facebook.

C'est ce samedi que débutera le Circuit de la Portelette. Les runners auront seize jours pour effectuer l'une des deux distances (6 km et 13 km), voire les deux, jusqu'au dimanche 28 février.