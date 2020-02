Deuxième victoire pour le Carolo dans la classique thudinienne qui a rassemblé 1488 runners.

Malgré le temps maussade et les fortes bourrasques de vent, il y avait près de 1500 runners au départ de la 41e édition du Circuit de La Portelette à Lobbes.

Vainqueur en 2016, Ismael Debjani est revenu s'y imposer sur la longue distance de 13.3 km en 40.49 avec une facilité d'autant plus déconcertante que cette année la course était particulièrement relevée ! L'athlète carolo, qui a les Jeux de Tokyo en ligne de mire, devance ainsi Valentin Poncelet, Enzo Noel, Abdelhadi El Hachimi et Arnaud Renard. Le champion de Belgique de cross des Masters 35 ans Mehdi Lahbib est 6e, juste devant le vainqueur de l'an dernier Raphaël Durviaux ! Tous les sept sont descendus sous les 43 minutes.

Chez les dames, la Hornutoise Amélie Saussez a reconduit son titre de l'an dernier (49.35). Elle a devancé Kabi Nassam et la régionale de l'étape Bérengère Malevé.

Sur la courte distance (5.5 km), Gianni Guido a couru très vite pour réaliser un excellent chrono (18.03) et précéder Younes Kouza et Pascal Ledieu, alors que chez les féminines on a eu droit à une belle bagarre entre Carolos : Virginie Henin (22.09) a devancé Aïcha Oubouskour de cinq petites secondes.