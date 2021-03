Un départ et un renfort, c’est le résumé du mercato de Ransart.

Fidèle à son image et ses principes, Nicolas Flammini joue à fond la carte de la stabilité. "Je vois toutes les équipes qui s’activent et qui multiplient les transferts", explique l’intéressé. "Je ne critique pas. Chacun fait ce qu’il veut et comme il peut. Mais personnellement, je préfère conserver mon groupe et y ajouter un élément au besoin. C’est la seule chose que j’ai demandée à mes dirigeants. Ils ont répondu favorablement à cette attente. Je les en remercie."