L'intrépide défenseur a trouvé un accord avec un club de Série B, en Italie.

"Je sors du laboratoire avec mon test Covid-19", explique le joueur. "Il est négatif. Je peux donc prendre mon avion pour l'Italie, ce vendredi soir. Cela vient de se finaliser. Il me reste à régler quelques détails. J'ai trouvé un accord avec l'A.P. Calcio. C'est une équipe qui évolue du côté de Naples. C'est un beau défi pour moi. Je devrais signer mon contrat à mon arrivée. J'ai hâte de découvrir le club, mes coéquipiers et le championnat."

Le jeune homme - qui a déjà connu la France par le passé - a hâte d'en découdre. "C'est une équipe qui veut disputer les playoffs. Même si je ne parle pas italien, cela ne m'inquiète pas. Je suis un garçon débrouillard. Après le futsal français et belge, je vais pouvoir évoluer dans un autre niveau."

À 25 ans, l'ancien élément de Montpellier et de Roselies a besoin de jouer. "Je ne veux pas vivre une saison blanche. J'ai besoin de rythme. Je remercie mon agent d'avoir trouvé ce défi pour moi et le club de m'avoir libéré. En plus, je vais être dans la même ville qu'Omar Rahou, mon grand ami. C'est un plus pour nous deux. Je vais engranger un maximum d'expérience, avant de faire le point sur la suite de ma carrière."