C’est submergée par l’émotion que Laura Scieur a franchi la ligne d’arrivée du triathlon de l’Alpe d’Huez jeudi dernier. L’Anderlusienne âgée de 27 ans peut être fière de sa performance : elle s’est classée 213e au général (sur 1027 partants), 11e dame (101 participantes) et 2e de sa catégorie des 25-30 ans après avoir fait les 2.2 km natation, les 118 km à vélo et les 20 km de course à pied en 7h55.

"Je n’avais jamais figuré aussi haut dans un classement d’une épreuve de ce type, raconte-t-elle. J’attendais ce triathlon, que j’avais préparé soigneusement, avec impatience. Au départ pourtant j’avais la boule au ventre."