Depuis quelques semaines, l’Olympic a repris la direction des entraînements et des rencontres amicales. Les Dogues viennent de défier une équipe mixte du Sporting et les U23 de Mouscron. “Contre les Zèbres, on a livré une bonne première mi-temps”, lance Laurent Castellana. “Malheureusement, on a commis des erreurs. Les quatre buts sont de véritables cadeaux. Face aux Mouscronnois, le groupe a bien géré l’ensemble de la partie. L’adversaire n’a pas eu voix au chapitre.”

Au club depuis plusieurs années, le capitaine est bien placé pour réaliser un état des lieux. “La collaboration avec Xavier Robert et Mohamed Dahmane est intéressante. Ils préparent notre future saison. Le groupe est toujours dans une phase test. L’entraîneur cherche la meilleure formule mais le noyau montre une belle envie.”

Les Dogues ont testé deux joueurs intéressants. Il s’agit de Félix et Delbergue, deux anciens joueurs de La Louvière. “Je ne sais pas où en sont ces dossiers. Mais Delbergue est un 10 exceptionnel. Il a du football et il sait faire jouer une équipe. J’aime beaucoup. Félix peut jouer dans l’axe ou sur un flanc. Dans une défense à trois, il peut apporter un plus. Ce seraient deux bons renforts pour le groupe. L’entraîneur va sans doute commencer à trouver son onze de départ. Les joueurs en veulent. Je pense qu’on a les qualités pour accrocher notre maintien. On va travailler dur pour attaquer le championnat en force.”

L’Olympic avait annoncé de grands noms. Mais visiblement le club mise sur un mélange des meilleurs joueurs de Charleroi et de La Louvière, à moins d’une surprise de dernière minute. “L’ambiance est bonne. Tout le monde veut bien faire. Le message est bien passé. Le groupe devrait monter en puissance dans les prochaines semaines.”