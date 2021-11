À 28 ans, Lauric Jean n’est plus l’éternel espoir du tennis de table belge. Le leader de La Villette - que l’on a longtemps (trop ?) comparé à Jean-Michel Saive - a su mener sa propre carrière.

Entre succès et désillusions, l’homme a un œil mature sur son parcours. Aujourd’hui, il prend du plaisir, enchaîne les résultats positifs, même si le cœur n’y est plus comme avant, depuis le décès de son papa. Entretien avec un formidable sportif qui pense déjà à l’après-carrière.

Comme se déroule votre début de saison ?

"Entre la Hollande, la France et la Belgique, les résultats sont plutôt bons. J’ai signé douze victoires pour une seule courte défaite."

Comment se portent vos différents clubs ?

"En France, avec Jeumont, on va essayer de rejoindre la Nationale 1. En Hollande, on a remporté les playoffs, avec Benjamin Rogier, un compatriote. On va essayer de gagner à nouveau le titre." (...)