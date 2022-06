La semaine dernière, la nouvelle est tombée. Lauric Jean ne sera plus Villettois la saison prochaine. Une lourde perte pour Charleroi qui devra composer sans son joueur le mieux classé. C’est finalement à Auderghem que l’Erquelinnois posera son sac de sport. "J’étais en contact avec un club Italien et le Logis, précise le sixième joueur belge dans le classement actuel. Finalement, le projet bruxellois m’attirait plus. Il faut dire que c’est plus facile pour les déplacements." (...)