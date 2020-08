C'est toute la famille du Black Star qui est en deuil. Le club de rugby de Charleroi a appris la disparition de l'un des siens. Jean-Charles De Goedt, membre de l'équipe première, a perdu son combat contre la maladie.



“C’est une grande perte”, explique Thomas Legrand, l’un des entraîneurs des Carolos. "C’est un ami qui s’en va. J’ai eu la chance de jouer avec lui, durant dix ans. Après Soignies, dans ma petite carrière, j’ai eu le plaisir de le découvrir au Black Star. Il ne payait pas de mine, mais pourtant, c’était un joueur incroyable. Il était redoutable. On pouvait toujours compter sur lui. Il ne se plaignait jamais. Il ne parlait pas beaucoup, il agissait surtout. C’était un membre important de l’équipe première. Un travailleur de l’ombre. Je suis très ému et très triste."

"J’ai eu la chance de l’affronter, de jouer avec lui et de l’entraîner", lance Mehdi Attar. "C’était une force de la nature. Un homme discret mais un vrai bosseur. Je me souviens d’un essai au cours duquel on s’est effondré ensemble la main sur le ballon. C’était notre essai collectif, comme il le disait. Je suis touché par cette disparition. On lui rendra l’hommage qu’il mérite, c’est certain."

Au nom de la rédaction, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et ses proches.