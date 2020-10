Lors d’une rencontre très engagée, les Rhodiens dominaient les débats et s’octroyaient quelques belles possibilités, notamment un envoi de Cochez sur la transversale et un coup franc de Arcoly qui obligeait Bilteryst à sortir le grand jeu.

Voyant son équipe malmenée, Johan Lardin donnait ses directives posément et changeait ses pions sur l’échiquier. Cela portait rapidement ses fruits avec un but de Marotta juste avant la pause. Un coaching qui faisait la différence d’autant que son homonyme, M. Rizzo, hormis prodiguer des insultes au corps arbitral et aux supportrices (dont nous n’oserions écrire le contenu), n’a sans cesse critiqué ses joueurs alors qu’ils avaient surtout besoin d’encouragements.

Les Solréziens géraient parfaitement la seconde période, n’étant plus trop inquiétés, et assuraient la victoire en fin de match via Cuche. “On a vécu une première période difficile. Le Roeulx (...)