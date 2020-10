Ils n’étaient que quatre lors de la création du club, en 2016. Aujourd’hui, ils sont une quarantaine d’affiliés. En quelques saisons seulement, le Cycling Team Best Friends a bien grandi. Et ce n’est pas fini. Le club lancé par Claudio Catella était jusqu’à présent spécialisé dans les catégories des masters. Avec des coureurs qui n’ont plus l’ambition d’être pro mais qui ont toujours le goût du vélo. Et de la compétition.

“Mais à partir de la saison prochaine, nous allons aussi ouvrir notre club aux jeunes”, précise celui qui cumulait les victoires dans les catégories de jeunes.