Les épreuves de sélection des championnats européens et mondiaux de course d’orientation se dérouleront en Belgique (Covid oblige) ce samedi en Forêt d’Anlier et dimanche à Herbeumont. Tom Drygalski tentera sa chance.

Le Lobbain, âgé de 24 ans, possède plusieurs titres de champion de Belgique chez les juniors ainsi que des participations à de grandes compétitions internationales mais il n’a encore jamais participé à un Mondial chez les seniors. "Si je me qualifie, ce serait magique, lance-t-il. Mais aussi un fameux bonus car je sais que ce ne sera pas évident."