Yoroma Jatta et l'Olympic ont décidé de ne pas poursuivre l'aventure ensemble. C'est la fin d'une belle histoire de six ans, avec break en France.

Le club dit donc adieu à son attaquant le plus prolifique de ces dernières années. L'homme explique sa décision. Entretien.

Quelles sont les raisons de la fin de cette collaboration ?



"Je pense qu'on n'a pas trouvé d'accord. Je me doutais que vu les circonstances, on allait me faire une certaine proposition. C'est malheureusement la fin d'une belle aventure. Mais c'est la vie d'un joueur et celle d'un club de football."