Le FootGolf, vous connaissez ? C'est le même principe que le sport que le golf, mais avec ses pieds et un ballon de football.

Cette discipline récréative tend à se professionnaliser. Si elle est très populaire au Nord du pays, elle se développe également chez nous.

Depuis les Lacs de l'Eau d'Heure, depuis trois ans, les amateurs peuvent profiter de plusieurs parcours.

"Depuis trois ans, on a développé cette discipline", lance Philippe Xhardez, le responsable de Pro1Golf. "On a décidé de miser sur ce concept pour développer la notoriété de nos terrains. Il est ludique et permet de développer différents partenariats. Les entreprises notamment apprécient l'idée pour organiser une journée team building."