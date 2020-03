Ce soir, les amoureux de futsal devaient assister à un des sommets de la saison. Pour la demi-finale de coupe de Belgique, les ennemis de toujours s’affrontaient. Mais, comme pour le football, son petit frère de parquet doit également faire face à des remises. "C’est la meilleure des décisions", explique Aldo Troiani, le président des Carolos. "Depuis le matin, je m’énervais. Je me demandais pourquoi on ne remettait pas le futsal, alors que c’était le cas pour le basket. Il ne faut pas prendre de risque. Il suffit d’une personne contaminée pour que cela se propage. Il y a des familles, des jeunes, des personnes âgées. On a une res