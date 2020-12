Le Futsal Team Charleroi croisait les doigts, mercredi, à 14h. Les Carolos espéraient éviter l’un des deux ogres du pot A, à savoir Inter Movistar ou le Sporting Portugal. Même si Pesaro (Italie) et Olmissum (Croatie) sont de solides opposants, ils n’ont pas le palmarès des Espagnols et des Portugais.

Les hommes du président Troiani ont eu ce petit brin de chance au cours du tirage au sort, puisqu’ils ont tiré l’équipe croate !

"C’est la formation la plus abordable", lance Iano Canaris, le pivot. "Les Croates sont très forts. J’ai pu suivre quelques rencontres de nos futurs adversaires. Ils sont solides et disposent d’une belle armada offensive. Cela risque d’être un match d’hommes. Ce sera physique et très disputé. Mais nous avons nos chances. Je préfère disputer cette rencontre, avec l’espoir de passer un tour supplémentaire. Il sera encore temps de défier un grand nom, au cours des huitièmes de finale."

Le club évolue du côté d’Omis, une ville portuaire située en Dalmatie. "J’ai hâte d’effectuer ce voyage, avec la famille et les amis, si c’est possible. J’adore pouvoir disputer cette compétition. À 32 ans, c’est ma cinquième participation. C’est bien pour un joueur normal."

Mais le pivot est trop modeste, dans le système de Zico, il est un élément important. "J’ai eu la chance de travailler avec Liliu, ce fut de belles saisons. Mais il est vrai que j’apprécie la rigueur et le travail de notre entraîneur actuel. Je pense que son travail va payer cette saison. Il le mérite. Avec lui, tout le monde est important."

Les Carolos espèrent se hisser en huitièmes de finale. "Ce n’est pas facile avec le Covid-19 et le confinement. On va attaquer notre troisième préparation. Physiquement, c’est exigeant, mais nous sommes tous animés par la même envie. Le groupe est soudé et il aura à cœur de bien représenter la ville."