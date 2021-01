Depuis ce jeudi matin, très tôt, les Carolos du Futsal Team Charleroi ont pris la direction de la Croatie. Leur but ? Se qualifier pour la suite de la compétition européenne.



Si le tirage au sort fut favorable pour Charleroi, il n’en reste pas moins qu’Olmissum est un solide concurrent. Les Croates sont les champions en titre dans leur pays et occupent actuellement la tête de leur classement.

"Notre adversaire est solide", explique Zico, l’entraîneur. "Cinq à six joueurs composent l’équipe nationale. Ce sont des éléments qui ont un physiquement impressionnant et qui n’hésitent pas à mettre le pied. Ils effectuent également un marquage particulier avec un pressing constant. On n’en a pas l’habitude en Belgique. Mais le groupe a bien travaillé pour préparer ce face-à-face."

Entre les tests Covid-19, les Carolos auront 48 heures pour préparer cette rencontre prévue samedi à 20h, sur les rives d’Omis, une ville portuaire. "Le président nous a permis d’avoir ce confort. On l’en remercie. Les joueurs pourront s’acclimater et digérer le voyage."

Pour certains éléments, comme Zakaria Lamsaiah, il s’agit d’un premier périple européen. "Je suis impatient", lance l’ancien joueur de Châtelet. "Si je me suis engagé avec Charleroi, c’était dans l’idée de pouvoir disputer ce type de compétition. Maintenant, je n’y vais pas avec la fleur au fusil. Mon envie est de ramener la qualification. Les Croates sont solides mais nous avons également des qualités. Le groupe a travaillé dur et il compte bien valider son ticket pour la suite de la compétition."

Charleroi pourrait créer l’exploit et ramener la Belgique sur le devant de la scène européenne, alors que le championnat, lui, est à l’arrêt total. Ce serait une éclaircie dans la grisaille ambiante.