Le Top Gym est assurément l’une des compétitions gymniques les plus prestigieuses de Belgique, si pas la plus prestigieuse. Mais avec la crise sanitaire, le concours n’a plus été organisé depuis deux ans… Même si le contexte est toujours particulier, les organisateurs tenaient à relancer ce week-end attendu par les meilleurs gymnastes juniores du monde. Des gymnastes qui attendent ce grand rendez-vous avec impatience.

Si toutes les nations ne peuvent être présentes en raison de la situation épidémique actuelle, de grands pays seront à la Garenne. La Roumanie, la Russie et bien d’autres ont confirmé leur participation.

"C’est l’assurance d’avoir une compétition d’un très haut niveau", explique les organisateurs du Top Gym. "La formation dans ces pays est exceptionnelle. On peut d’ailleurs dire la même chose de nos voisins français ou encore du Canada. C’est un plus pour le Top Gym de pouvoir accueillir de telles nations."

En Belgique, c’est également le bon moment de relancer cet événement. Il est temps de profiter du succès d’une Nina Derwael pour ouvrir et décloisonner la discipline. La championne olympique avait participé à la compétition de Charleroi, il y a six ans.

A l’instar de l’Astrid Bowl pour le tennis, le Top Gym est vraiment l’occasion de contempler les futures championnes de la gymnastique. "Dans le lot, il y aura sans doute des filles qui vont faire parler d’elles dans les prochaines années."

Accès gratuit ce vendredi

La compétition se déroulera sur trois jours, du 26 au 28, dans la mythique salle de la Garenne. Avec la Belgique, neuf nations seront représentées. Notre pays alignera une délégation nationale et le club local du Gymnos inscrira également une équipe. "La journée du vendredi est accès libre et gratuit. C’est l’occasion d’assister aux entraînements des jeunes filles. Mais il faudra réserver son siège."

Les organisateurs espèrent que des écoles en profiteront pour faire découvrir cette discipline à de futures adeptes. Le samedi, les choses sérieuses commenceront, avec le coup d’envoi de la compétition officielle.

"Cela nous permettra de déterminer les gymnastes qui participeront aux différentes finales, le dimanche."

Une compétition amicale, avec l’association de deux gymnastes d’équipes différentes, sera également organisée. "L’accès ne pourra se faire que sur présentation du Covid Safe Ticket, à partir de douze ans."

Malgré le contexte, les organisateurs espèrent relancer un événement qui est plébiscité à travers le monde. Cette 23e édition pourrait réserver quelques belles surprises.