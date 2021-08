Depuis dimanche, ce sont des joueuses classées entre la 500e et la 1200e place mondiale à la WTA qui débarquent au Racing Club de Baulet. Toute cette semaine s’y déroule le Ladies Open. Ce tournoi international féminin doté de 15 000 dollars est une magnifique vitrine pour la ville de Fleurus et, plus globalement, la Basse-Sambre. C’est en tout cas l’événement le plus important à s’y dérouler.

Une fois encore la concurrence s’annonce féroce entre des jeunes joueuses désireuses de se faire un nom sur le circuit international et d’autres plus expérimentées souhaitant se relancer. Elise Mertens s’y était d’ailleurs révélée en 2014 (- en photo - quart de finaliste en simple et victorieuse en double), tout comme, lors d’autres éditions, Alison Van Uytvanck et Ysaline Bonaventure.

Cette année la première tête de série du tableau final est une Française, Julie Gervais (501e mondiale), finaliste en 2017 et demi-finaliste en 2018. Si la logique est respectée, elle devrait retrouver dimanche en finale la Croate Oleksandra Oliynykova (551e). Parmi les têtes de série connues, on retrouve aussi une autre joueuse issue de l’Hexagone, Lucie Wargnier (646e), finaliste en 2018.

Cinq Belges figurent dans ce tableau final : Clara Vlasselaer (805e), Chelsea Vanhoutte (899e) ainsi que les trois invitées Tilwith Di Girolami, Victoria Kalaitzis et Amélie Van Impe. L’attraction sera la jeune Sofia Costoulas, classée actuellement 1100e mondiale à la WTA et 23e chez les juniores, qui est l’un des plus gros espoirs du tennis belge. La Limbourgeoise âgée de 16 ans sera d’emblée confrontée à un très gros morceau, l’Espagnole Carlota Martinez Cirez (612e). Ce sera son dernier tournoi ITF avant l’US Open junior.

À noter que la Hennuyère Laure-Line Glaude (TC Peupliers Ath), engagée dans les qualifications, n’a pu atteindre le tableau final.

Les rencontres débutent tous les jours dès 9 h 00. L’entrée est totalement gratuite. Le tournoi est émaillé de toute une série d’activités connexes.

>>> Infos : www.racingbaulet.com