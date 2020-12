Quel est le rapport entre le récent vainqueur des Masters masculin et Charleroi ? Carl Willem. L’ancien docteur du Sporting de Charleroi et d’Action 21 est une sommité dans la médecine sportive, régénératrice, hyperbare et rééducative. Aujourd’hui, au CHU de Nice, entre autres, il travaille avec des sportifs de tous les jours mais également avec le gratin mondial.

Carl Willem, d’où vient votre engouement pour les succès de Daniil Medvedev ?

"C’est une longue histoire. Mais il devait se faire opérer avant Roland-Garros, il y a quelques années. Il souhaitait un second avis. Son médecin - que je connais très bien - a accepté que je le reçoive. On a dégagé une solution régénératrice qui ne demandait pas une intervention chirurgicale. Daniil a pu s’aligner en France face à Lucas Pouille. Depuis, il a demandé si je pouvais le suivre avec mon staff. Car c’est un véritable travail d’équipe et de synergie."

Comment avez-vous vécu les exploits du Russe ?

"J’étais comme un passionné. Surtout quand il parvient à battre le numéro 1 et le numéro 2 ! Après sa victoire, je lui ai envoyé un SMS. Dans les 5 minutes, il me répondait. C’est un joueur très humble. Il n’extériorise pas ou peu ses émotions. Mais c’est un grand champion."

Suivez-vous d’autres sportifs renommés ?