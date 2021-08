Sur le bord du terrain, entre la cage et la buvette, se tient une jeune femme. Elle a un regard attentif sur la partie. Solre-sur-Sambre reçoit la visite de l’Olympic, pour une joute amicale. Les supporters, le ballon qui fuse, la préparation, elle connaît bien. Elle, c’est Delphine Préaux, sans aucun doute l’une des joueuses qui a accompagné l’évolution du football féminin.

A 41 ans, elle a décidé de raccrocher les crampons. Enfin, pas sans un dernier défi. "Je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais j’ai la possibilité de disputer une dernière grande compétition, avant de dire au revoir à ma carrière de joueuse."

Comme la Thure qui se jette dans la Sambre, elle s’est rapidement laissée emporter par le courant du football. "Malheureusement, à mon époque, il n’existait pas toutes les structures féminines actuelles. C’est sans aucun doute mon plus grand regret. Je pense que ma carrière aurait été tout autre, sinon."

Pourtant, la jeune femme n’a pas à rougir de son parcours. "J’ai commencé le football à… Solre-sur-Sambre. J’avais 17 ans. Cela m’a permis de rejoindre Braine-le-Comte qui évoluait en D1 à l’époque. J’ai poursuivi mon parcours à Nimy ou encore Beloeil, avant de retrouver Braine. J’ai connu de belles montées, avec ces formations. Puis, j’ai pu découvrir un monde encore plus pro, avec Mons, notamment."

Mais le sommet fut sans aucun doute son arrivée dans son club de cœur… "A 33 ans, on me propose de rejoindre Anderlecht. C’est quelque-chose de joueur pour le club que l’on supporte."

La saison dernière, elle n’a pas pu aller au bout de son dernier challenge avec Charleroi, en Super League. Mais à propos du football actuel, la jeune femme explique : "il a évolué. Ce n’est plus la même chose. J’ai 41 ans, aujourd’hui. C’est donc parfois compliqué de se retrouver avec des gamines dans un vestiaire. La mentalité n’est plus la même. Mais je suis heureuse de cette carrière et j’ai hâte d’attaquer la suite."

Professeur d’éducation physique et formatrice au pôle Foot élite de Vauban, la jeune femme s’est dirigée naturellement vers la formation. "A Solre où tout a commencé, en discutant avec le responsable technique de l’école des jeunes, on a pensé lancer une section féminine. Cette année, il n’y aura pas d’équipes et de compétition. Nous voulons d’abord connaître la réaction du public. Par contre, nous allons constituer des groupes de travail et avancer pour faire grandir ce projet."

Delphine Préaux semble donc prête à passer le ballon à la nouvelle génération, afin que les joueuses de demain puissent avoir plus de chances de réussir !