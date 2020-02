A 32 ans, l'homme a décidé de relever un nouveau défi à l'Olympic.

Avec son expérience et son emprise sur le vestiaire, Manu Castronovo s'est vu confier une nouvelle tâche. Pour rappel, le club doit se passer du service de son entraîneur qui doit subir une opération lourde. Le solide milieu de terrain de 32 ans compte épauler le staff.

"Je suis au service de l'équipe", explique l'intéressé. "Je reste joueur. Mais je viens supporter l'entraîneur comme T2. J'ai eu une bonne conversation avec Antonio Rosa, le président et Adem Sahin. Je compte apporter mon expérience. Je suis proche du groupe."

Cette idée a même germé dans la tête de Thierry Pister, l'entraîneur. "Il m'a proposé de le rejoindre dans le staff, la saison prochaine. J'ai fait le tour dans le football. J'ai envie d'autre chose. C'est une personne que je respecte. Je sais qu'il est assez fort pour s'en remettre. Il a apporté un plus à l'Olympic, c'est indéniable."

L'homme croît en son club. "Antonio Rosa n'est pas là par hasard. Si le président lui fait confiance, ce n'est pas sans raison. Avec le staff, on va aller cherche ce maintien. Pour moi, il n'y a pas un match moins important qu'un autre. On doit tout gagner. On est l'Olympic de Charleroi. On représente notre ville."

Avec un meneur d'hommes de cette trempe, les Dogues devraient atteindre leurs objectifs.