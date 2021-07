Le début de préparation de Pont-à-Celles n’est pas des plus simples, même si le groupe a déjà montré de belles choses.

"Malheureusement, on a de nombreux absents, pour le moment", explique Rocco Antenucci, l’un des cadres de l’équipe. "L’entraîneur doit donc composer sans quelques titulaires en puissance, comme Hauben, Van Roosendael ou encore Hellas. En plus de cela, Ficheroulle et moi sommes blessés. Ce n’est donc pas facile."