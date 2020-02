Après 4 revers de rang, Charleroi a créé une petite surprise en allant battre le 4e. Un succès qui n’est pas vécu comme une délivrance.

Engagé dans sa mission auprès des Belgian Lions, le week-end dernier, Fred Wilmot n’a pu assister à la victoire de ses ouailles face à une des grosses cylindrées de la série, Melsele (78-83).

Un soulagement que la machine soit relancée après plus d’un mois de disette ? Pas vraiment. "On compte déjà cinq victoires d’avance sur le premier relégable. Donc tout est dit dans ce championnat et il n’y avait pas de stress particulier", assure le coach.

À ce titre, le fait qu’on se focalise sur les résultats le dérange un peu. Ce n’est ni son credo ni l’ambition de ce noyau B. "On ne raisonne pas en matière de victoires ou de défaites mais bien d’apprentissages. On sert à préparer le passage vers le plus haut niveau donc, au final, ce n’est pas vraiment le classement qui nous intéresse. Mais c’est évidemment bénéfique de pouvoir rester au plus haut niveau en dessous de la D1 pour préparer au mieux les jeunes."

Ces derniers ont répondu présents cette saison, ce qui n’a pas été une mince affaire car le noyau a été considérablement rajeuni par la force des choses. "Il faut bien se rendre compte qu’on a dû se passer de 4 des 5 joueurs initialement prévus dans l’équipe de base. Cela a poussé sur le devant de la scène quelques nouveaux un peu plus rapidement que prévu."

Évidemment, il y a eu quelques matchs ratés et une réelle difficulté à s’exporter.

Mais Fred Wilmot y voit une certaine logique. "À l’extérieur, ils arrivent sans doute à mettre moins d’influx que devant leurs propres supporters. De plus, leurs repères sont chamboulés. À ce titre, deux de nos trois succès à l’extérieur ont été signés sur un revêtement en parquet, comme notre salle. Je ne crois pas au hasard…" , poursuit l’entraîneur d’une équipe qui est prise très au sérieux par l’ensemble de ses adversaires. "Ils sont étonnés de nos prestations malgré notre jeunesse. À titre de comparaison, la deuxième équipe d’Ostende a 0 victoire avec trois étrangers dans l’effectif", souligne Fred Wilmot.