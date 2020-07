Les premières courses officielles, pour les jeunes, auront lieu à partir du 1er août. Les coureurs préparent donc la reprise. Une partie des élèves de la section cyclisme du Sport-Études de La Garenne a opté pour une méthode de préparation particulière : faire le Tour de Belgique, à vélo, en sept étapes !

"C’est un projet qui est né pendant le confinement", commente Vincent Van Thielen, un ancien coureur resté très actif dans le monde du vélo, lui qui est souvent sur les courses comme mécano et qui travaille à La Garenne. "Je cherchais à motiver nos élèves, en leur proposant différents défis. Cette idée de faire le tour du pays a germé, et elle a motivé cinq de nos élèves."

Soit Valentin Rampel, Romain Leroy, Ivan de Ville de Goyet, Nicolas Baize et Julian Neyman, qui font de la compétition dans les catégories des juniors et des espoirs. "Nous organisons chaque année un stage en montagne à la fin du mois de juin, mais, avec le coronavirus, nous ne l’avions pas planifié cette année", poursuit Vincent Van Thielen. "À la place, nous avons lancé ce projet de Tour de Belgique. Qui fera un bon entraînement !"

Avec sept étapes pour un ensemble de 1 000 bornes. "Ce sont des coureurs, donc ils sont habitués à rouler, y compris sur de longues distances", précise encore Vincent Van Thielen. "Par contre, ils ne sont pas tous habitués à rouler beaucoup de kilomètres plusieurs jours d’affilée. Ce projet est donc intéressant pour eux, tout en développant un esprit d’équipe. Car sur un tel voyage il y a de la fatigue, des moins bons jours, et tout le monde doit se soutenir."

Ce petit peloton composé de cinq coureurs et de Vincent Van Thielen, accompagné par plusieurs sympathisants et suivi par une camionnette assistance, a démarré lundi, pour 162 km entre La Garenne et Bellefontaine. Le lendemain, cette belle échappée a pris la direction de Stavelot tandis que ce mercredi c’est à Visé qu’était située l’arrivée.

Les villes flamandes de Ravels et de Bruges sont les destinations des prochains jours, avant de revenir en Wallonie, à Comines, près de Ploegsteert, le village bien connu dans le monde du vélo pour avoir été celui de Frank Vandenbroucke. Enfin, dimanche, ce sera l’ultime journée, avec un retour à Charleroi.