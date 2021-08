Il dispute cette semaine les Championnats d’Europe, en Serbie.

La Wallonie sera bien représentée, cette semaine, aux Championnats d’Europe de VTT, qui débutent ce jeudi en Serbie. Avec les Liégeois Tim Rex et Pierre de Froidmont, avec la Luxembourgeoise Julia Grégoire, avec les Namurois Emeline Detilloex et Théo Demarcin et le Hennuyer Clément Horny. Ce dernier va disputer son troisième Euro de VTT, après deux premières participations chez les juniors. En bonne forme, l’espoir d’Anderlues espère s’illustrer parmi les meilleurs Européens.

“Il fait assez chaud ici, en Serbie”, explique le membre de l’équipe BH Wallonie MTB Team pour le VTT et de Bingoal-Wallonie Bruxelles Development Team pour la route (il fait aussi du cyclo-cross durant l’hiver !). “Une bonne trentaine de degrés : on n’y est plus (...)