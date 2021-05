Des mesures sanitaires strictes avaient été instaurées pour permettre à Charleroi d'accueillir dimanche, huit jours après Liège, une course Zatopek : uniquement des distances de 15 km et 6 km (pas de trail, de courses pour enfants, de marche ni de remise des prix), des zones subdivisées en trois pour permettre un meilleur étalement des coureurs et des départs par vague de 10 maximum. Au préalable, prise de température de chacun des 593 participants. A l’arrivée, pas de gros ravitaillement : juste une pomme et un gobelet d’eau.Une édition particulière donc mais presque normale avec ces départs groupés.rigolait Romain Paul. Le Chaumontois âgé de 28 ans a signé le meilleur chrono sur la longue distance (47.20).Il devance Axel Veillon (52.08) et Sébastien Mahia (53.39). Chez les dames, c'est le chrono de 1h12.09 établi par la Taminoise Alicia Bergnach qui a été le meilleur.Sur la courte distance, les vainqueurs sont Marvin d'Aurilio (19.30) et Emma Dubie (23.48).Notre galerie photos à découvrir ici