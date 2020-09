Beloeil - Pays Blanc 0-0

Beloeil n’est jamais parvenu à trouver la faille dans la bonne organisation du Pays Blanc ce dimanche. Le spectateur neutre n’aura pas assisté à un grand match mais au final, les Antoiniens repartent avec un très bon point à l’issue d’un match peu fertile en occasions.

En première mi-temps, Van Wynsberghe, en bonne position, croquait un peu sa frappe. Beloeil, de son côté, mettait très peu le Pays Blanc en danger.

Molenbaix - Biévène 5-2

Face à Molenbaix, Biévène est retombé de haut après son beau succès en ouverture du championnat contre Solre. Il faut dire que les Molenbaisiens ont vite pris ce match à bras-le-corps, se procurant une avance confortable grâce à une première mi-temps de très bonne facture. À la pause (4-0), la messe était dite depuis longtemps.

Les buts : 5e Sylla (1-0), 9e et 25e Dezitter (3-0), 42e Sylla (4-0), 47e Dezitter (5-0).

Solre - Gilly 4-1

"Après notre claque de la semaine passée, j’attendais une réaction de mes gars”, lançait Johan Lardin, l’entraîneur de Solre. “Le message est parfaitement passé.”

Contre la solide équipe de Gilly, Solre comptait sur sa jeunesse pour faire sauter le verrou. Il ne fallait que quatre petites minutes au talentueux Mustin pour débloquer la situation, avant de connaître un destin moins joyeux… “Malheureusement, on a dû l’évacuer sur civière quelques minutes plus tard..."

Malgré l’interruption, le jeu reprenait. Avant la 25e, un autre jeune, Geenen, doublait la mise ! Gilly en avait les jambes coupées. Tosini tentait bien de réduire l’écart, en vain.

Après la pause, Solre galvaudait de belles opportunités. Ait Lamkhatart, lui, héritait d’un second carton jaune. Cette exclusion, comme la semaine passée, avait le don de réveiller les visiteurs.

Malheureusement, Gilly craquait trop vite. Solre en profitait pour planter deux nouvelles roses, afin de donner au score son allure définitive.

Exclusion: 66 e Ait Lamkhatart (2j.).

Les buts: 4 e Mustin (1-0), 23 e Geenen (2-0), 71 e Tosini sur pen. (2-1), 73 e T. Namur sur pen. (3-1), 87e Marotta (4-1).

Houdeng - Le Roeulx 2-0

Dès la 1re minute, Morreale tutoyait la latte de Pirrera et, du coup, on aurait pu espérer un spectacle de qualité. Hélas, si le tempo, bien qu’irrégulier, y était, le côté créatif faisait défaut dans les deux camps. Le Roeulx, privé de plusieurs titulaires potentiels avait des excuses à faire valoir mais Houdeng, dominateur, ne se créait que trop peu d’occasions.

Sur une phase contestée par les visiteurs, Morreale ne se faisait pas prier et ouvrait la marque.

La seconde période était de plus piètre qualité et manque de concentration lors de gestes simples et les maladresses ne permettaient pas aux visiteurs d’installer le moindre doute.

Les buts : 18 e Morreale (1-0), 71 e Scaletta sur pen. (2-0).

Soignies – Morlanwelz 2-3

Quelle deuxième période des Normaliens ! En déplacement à Soignies, les promus nous ont sorti une remontada ! Menés 2-0 à la pause, les hommes de Gino D’Angelo ont réalisé un quatrième quart d’heure de folie, avec trois buts inscrits. Après deux journées, les deux formations comptent trois points.

Les buts : 23e Desmecht sur pen. (1-0), 31e Lecocq (2-0), 48e Debaise (2-1), 57e Debaise sur pen. (2-2), 60e Taverna (2-3).





Snef – Hornu 2-3

Hornu se rassure dans ce début de saison, après une surprenante défaite 2-4 face à Soignies. A Snef, les troupes de Khalifa ont vite réalisé le break, notamment grâce à un doublé sur penalty de Belasfar. Pour Snef, le début de saison aurait pu être plus réussi, le compteur pointant toujours zéro.

Les buts : 5e Belasfar sur pen. (0-1), 16e Severa (1-1), 22e Belasfar sur pen. (1-2), 35e Van Waeyenberge (1-3), 70e Fromont (2-3).





Monceau-Montignies 2-2

À la maison, Monceau entendait bien signer son premier succès de la saison après un nul en ouverture. Après seulement vingt grosses minutes, Befahy trouvait le chemin des filets. Mais ce but ne coupait pas les jambes des visiteurs. À force de pousser, juste avant la pause, Bodson parvenait à égaliser !

La seconde période était âprement disputée. Les deux formations tentaient de faire la différence. Mais les défenses tenaient le coup ! Malgré tout, un peu avant l’heure de jeu, Navona surgissait pour faire la différence. Monceau pensait tenir la victoire. Mais Crainich sortait de sa boite pour offrir un nul à ses couleurs !

Les buts : 22 e Befahy (1-0), 45 e Bodson (1-1), 56 e Navona (2-1), 86 e Crainich (2-2).