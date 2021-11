C’est ce jeudi qu’aura lieu la Course du Château. Le parcours dans le parc a été un peu modifié pour le rendre plus "roulant".

Après l’Indus’Trail fin août et la Course du Bois du Cazier le mois dernier, Charleroi Running donne à nouveau rendez-vous ce jeudi aux amateurs de course à pied, cette fois dans le parc de Monceau-sur-Sambre. Annulée l’an dernier, la "Course du Château" proposera deux distances: 5 et 10 km. "Venir courir à Monceau le 11 novembre au matin, c’est une belle façon d’occuper son jour de congé, lance Luc Bouvier. Et l’opportunité de faire un peu d’exercice avant de profiter au calme du reste de la journée."

L’attrait principal de l’événement réside dans le parcours boisé. "Le parc et l’arboretum sont des merveilles certainement trop méconnues encore aujourd’hui."

Par rapport à la précédente édition en 2019, le parcours a été modifié. "Nous l’avons redessiné pour le rendre globalement plus roulant. La partie bois sera un peu allongée afin de réduire la portion plus typée "cross-country" dans la pelouse à côté du château."

La course fait partie de deux challenges: le Trophée du Pays de Charleroi et le Vals & Châteaux (d’ores et déjà remporté par Damien Dehu). Le départ est commun aux deux distances et sera donné à 10 h 30.

La Carolorida annoncée pour le 11 décembre

Comme pour la course du Cazier, il faudra présenter aux bénévoles son Covid Safe Ticket accompagné de sa carte d’identité. On se souvient que cela n’avait pas été apprécié par certain(e)s pour la course marcinelloise. "Les tensions se sont apaisées depuis que tout le monde est logé à la même enseigne.".

Les inscriptions se font en ligne sur le site de Charleroi Running et les dossards sont disponibles en prévente au magasin TraKKs à Gosselies ou à enlever à Rive Gauche.

Les enfants auront leur "Kids Run" à 10 h. La participation est gratuite pour les moins de 12 ans.

Et puis il sera déjà temps de penser à la Carolorida. Elle aura lieu le samedi 11 décembre et devrait attirer plus de monde que d’habitude s’il se confirme que la Corrida de Gerpinnes est bien annulée. "La place Buisset étant en travaux le Marché de Noël se faisant à nouveau sur la place de la Digue, il nous fallait trouver un nouveau lieu de départ. Ce sera la place Verte à côté de la patinoire de Noël, ce qui devrait être plutôt sympa!"