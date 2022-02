Les Dogues lancent une bouteille à la mer Charleroi Jérémy Delforge © Pepe Rossi

Les supporters de l'Olympic sont solidaires, malgré l’absence de licence pour la D1B.



Depuis l’annonce de l’absence de demande de licence pour la D1B, c’est le branle-bas de combat chez les Dogues. Les supporters s’insurgent, s’inquiètent mais aussi et surtout se mobilisent. C’est un fait, le public de la Neuville est vieillissant et peine à se renouveler. Mais malgré le poids des années, les supporters ne perdent pas la mémoire. Ils ne veulent plus connaître des heures noires comme ce fut le cas dans un passé par si lointain… Parmi les craintes ? Le manque d’ambition, mais aussi et surtout la peur de voir partir Patrick Rémy, l’homme fort qui cristallisait toutes les passions. (...)