Les Dogues exceptionnellement en rouge, se montraient d’entrée de jeu combatifs, en se portant résolument vers l’avant. Les Carolos faillirent d’ailleurs ouvrir le score. Suite à un centre calibré de Delbergue venu du couloir droit, le ballon aboutissait à Felix, dont la reprise instantanée frôlait le cadre. Ce fut le seul fait majeur de cette première mi-temps, les deux équipes se neutralisant dans le combat de l’entre-jeu.

Ressa en renard des surfaces !

En tout début de seconde période, Gyamfi partait seul balle au pied et plaçait un tir qui venait mourir sur là-bas du montant, donnant des sueurs froides à Moriconi. Les Anversois se montraient de plus en plus entreprenants et sur un centre de la droite, Ruben adressait un caviar à Augustynen, légèrement en retard à la conclusion. (...)