Charleroi Les filles débarquent au Sporting Jérémy Delforge

La GFA de Monceau a reçu une bonne nouvelle. Le Sporting de Charleroi a décidé de s'associer à la structure féminine qui compte 120 filles. Si les grandes lignes seront définies par les dirigeants du club de l'élite, il s'agit d'une belle opportunité pour Giovanni Dolore et Karine Van Waetermeulen. "On est comme des jeunes mariés", lance le président des Moncelloises. "On va pouvoir passer une étape supplémentaire. On espère avoir le double de filles. On va professionnaliser notre structure encore un peu plus."



Le Sporting a décidé de miser sur le football féminin. Une équipe de Pro League devrait suivre également.