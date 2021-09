Le tournoi des internationaux juniors de Belgique, qui débute le 18 septembre, est une véritable rampe de lancement.

L’Astrid Bowl reprend ses droits du 18 au 25 septembre prochain. L’occasion d’évoquer avec le président, Philippe Dereave, la véritable rampe de lancement que représentent les internationaux de Belgique juniors de tennis. Il suffit de regarder les noms des deux finalistes dames de l’US Open pour s’en rendre compte.

"Je me souviens de Leylah Fernandez, la Canadienne et d’Emma Raducanu, la Britannique. La première a remporté l’édition de 2019. Je dois encore avoir une photo avec elle, à l’époque de la remise des prix. On sentait qu’elle avait du tennis et de vraies qualités. (...)