Pierre Krnac et son fils Gil sont à la tête de l'équipe première de l'équipe de hockey sur glace carolo.

Il y a quelques semaines, les Red Roosters officialisaient la promotion de Pierre Krnac, fidèle serviteur du club, comme coach principal de l’équipe de D1 nationale avec, pour le seconder, son fils Gil !

Une telle association à un aussi haut niveau de compétition, voilà qui n’est pas banal ! “L’idée vient de moi”, raconte Gil. “Depuis plusieurs saisons je m’impliquais déjà beaucoup dans les entraînements, tout en continuant à jouer. La place de coach principal étant vacante, j’ai proposé au comité de m’associer à mon père. Il faisait déjà du très bon boulot comme coach dans les divisions inférieures.”

Pierre a souvent emmené son fils dans son pays d’origine, la République Tchèque. “Grâce à papa, j’y ai beaucoup joué et donc mes entraînements sont basés sur ce qui se fait là-bas. Nous sommes issus de la même école de hockey !”

Père et fils sont totalement sur la même longueur d’onde. “Tout se passe à merveille entre nous, sans engueulades”, sourit Pierre. “On se consulte mais c’est moi qui suis le coach. C’est moi qui prends les décisions, prépare la stratégie et Gil me seconde parfaitement. Et lorsqu’il est sur la glace, il est un joueur comme un autre.”