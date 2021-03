Lokman Atasever n’est pas du genre à manier la langue de bois. L’ancien joueur du Sporting et de l’Olympic, aujourd’hui impliqué à Gilly, le sait ; la crise sanitaire a offert une main tendue inespérée à son club.

L’attaquant et manager sportif en a profité pour relancer la machine. La saison prochaine, il faudra compter avec les Gilliciens. "On a gagné du temps", avoue l’intéressé. "Il ne faut pas oublier qu’au départ l’équipe fut construite pour la P2. Malgré tout, avec les moyens du bord, le groupe a essayé de faire bonne figure un échelon plus haut. Désormais, on a du temps. On compte bien le mettre à profit pour la suite des événements." (...)