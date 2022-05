Les portes de la D3 grandes ouvertes pour Hornu Charleroi Bernard Ghislain © Ghislain

Réduits à 10 durant près d’une heure, les Leomen ont fait front et se sont qualifiés.



Les deux équipes, assez similaires sur le plan du foot proposé, n’arrivaient que rarement à prendre le dessus. On se dirigeait vers la pause et un nul blanc plutôt logique lorsque Hornu héritait d’un coup de réparation. (...)