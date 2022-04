C’est dans le but dynamiser le très beau cadre de l’Ancienne Abbaye de Soleilmont que l’amicale "Ça bouge à Soleilmont" y organise chaque année à Pâques diverses activités (promenades, marche Adeps, chasse aux œufs). L’événement le plus marquant de ce grand week-end festif était un jogging de 5 et 10 km au cœur du bois de Soleilmont, en pleine nature, organisé en partenariat avec le challenge de Hainaut. "Le parcours plaît énormément, et même aux challengers qui ont plutôt l’habitude de courir sur routes, évoque François Vandermolen. Je pense que petit à petit nous devenons une épreuve phare de ce challenge."