Sur les réseaux sociaux, les supporters de l'Olympic Charleroi ont lancé une belle action. Ils ont décidé de soutenir leur club en vue du prochain match face à Zulte-Waregem dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de Belgique. Un match prévu le mercredi 3 février à 20h.

Sur les groupes News des Dogues et Allez les Dogues, les supporters des Dogues ont décidé de publier un appel aux dons. Le but ? Envoyer un geste fort de soutien aux joueurs et à la direction. "En fait, je l'ai lancé sous la forme d'une boutade, au début, sur un post", explique Alain Hawotte, fidèle supporter. "Mais rapidement, il y a eu des likes et des réactions. J'en ai parlé avec Eric Trogh qui gère notre page. Il a trouvé que c'était une bonne idée. Le président Rémy a vu le staff et il a donné son accord. On a donc publié un message au matin."

La symbolique avant l'argent

Une trentaine de likes et une quarantaine de commentaires. Si chaque Dogue respecte sa promesse de don, le club aura déjà engrangé quelques centaines d'euros. Mais c'est surtout la symbolique qui prime. "C'est un soutien au club et à notre président. On veut leur montrer que nous sommes là. Même des supporters - qui ont leur abonnement - ont décidé d'embrayer. On n'a eu qu'une seule protestation. Mais on a expliqué que ce n'était pas une obligation. Je ne suis pas surpris par la réaction positive des supporters. Ils aiment leur club et ont envie d'aider comme ils l'ont toujours fait."

Supporter depuis 1967 et ancien gardien chez les Dogues, Alain Hawotte est en manque de football. "Comme beaucoup, je pense. Même si je comprends l'importance de faire attention à la santé de tous. Par contre, certaines décisions sont discutables, selon moi. On aurait tant aimé pouvoir assister à ce match de coupe. Le football fait du bien à tout le monde. C'est une saison étrange. On étudie les moyens de soutenir notre club. On a tous hâte de retourner au stade."