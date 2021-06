lls sont douze, comme les apôtres… Douze vétérans, âgés entre 60 et 70 ans qui jouent les interclubs nationaux pour le TC Fontainois avec hargne, motivation et beaucoup d’enthousiasme. Et certainement pas pour la rigolade ! Les 65-1 viennent d’ailleurs de remporter leur poule.

"Nous sommes champions, mais pas de Belgique, car les clubs de la Ligue flamande n’y participaient pas cette année, indique Jean-Pierre Doucy. J’ai contacté la Fédération et apparemment ce serait le titre de champions AFT qui nous serait accordé."

Outre Jean-Pierre (C30.2) figurent dans cette joyeuse bande Jean-Jacques Delporte (C15), Pierre Halbrecq (C15.1), Christian Rzyski (C15.3), Charles Alcamisi (C15.3), Pierre Destrais (C15.3), Daniel Noel (C15.5), Michel Bongrain (C30), Michel Bertand (C30.2), Athanasios Goumas (C30.2), Alfred Bracke (C30.4) et Jean Van Geel (C30.6).

"Cela fait des années que nous jouons ensemble. Nous sommes des amis mais aussi et surtout de vrais compétiteurs ! Lorsque l’on joue en hiver, on dispute entre nous un petit championnat et je peux vous dire que ce n’est pas juste pour le plaisir ! On se lance des petits défis et tout le monde veut gagner !"

Plusieurs d’entre eux ont fait partie des glorieuses équipes de Fontaine qui ont déjà été sacrées championnes de Belgique par le passé (deux fois en 65 ans, une fois en 70 ans). "Alfred est le petit nouveau, si je puis ainsi m’exprimer. On se réjouit de l’avoir avec nous car c’est un fameux renfort ! Et c’est peut-être le plus assidu de nous tous ! Il ne raterait pas un entraînement !"

Les vétérans ont préparé ces interclubs très soigneusement. "Ils constituent toujours un gros objectif. Dès que les règles sanitaires se sont assouplies nous sommes remontés sur le terrain avec un seul objectif : être performant !"