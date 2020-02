Contre la solide équipe de Manage, Pont-à-Celles a su faire la différence. Après avoir loupé le coche contre le leader, Ganshoren, l’équipe de Roch Gérard a trouvé le moyen d’engranger trois points précieux dans l’optique du maintien. Alexandre Ficheroulle est l’homme qui a trouvé la faille dans un match fermé. Entretien avec le défenseur central qui a joué en huit, dimanche.

Alexandre Ficheroulle, pouvez-vous nous commenter votre but ?

"Sur un corner, Murrone m’adresse un excellent ballon. Je vois le gardien avancé et j’en profite pour le lober. Ce but m’a fait un bien fou. Mais, le plus important, il permet à l’équipe de se donner un peu d’air. Quelle joie, au coup de sifflet final."