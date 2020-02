Une cellule sportive a été constituée pour assurer la succession de Bernard Paulus.

La 41e édition du Circuit de La Portelette, l'une des classiques de la saison running en Belgique, est prévue le samedi 29 février. Une édition particulière puisque, après dix ans de bons et loyaux services, Bernard Paulus a souhaité passer la main.

Une toute nouvelle cellule sportive a été constituée avec, à sa tête, Michel Dewille et Axel Van Thuyne. Ils espèrent redynamiser la course même si, dans un premier temps, ils ne comptent pas tout chambouler. Les parcours de 13.3 km et de 6 km, restent inchangés.

Le départ sera toujours donné à 14h30 depuis le Scavin, soit une heure après les courses pour enfants. Comme l'an dernier, des joëlettes ouvriront la course, à 14h20. Les inscriptions pour la course se font déjà sur le site www.chronorace.be. Un cache cou est offert aux 1250 premiers pre-inscrits.