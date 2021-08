© G. Br.

Samedi, quelques 500 traileurs sont venus perturber la quiétude du paisible village de Lompret considéré, à juste titre, comme l'un des plus beaux de Wallonie.Le Trail de l'Eau Blanche a mis en valeur sa vallée, son cours d'eau, ses roches calcaires et ses massifs boisés. "précisait François Nicolas.Sur "La Terre de l'Aubligneu", le tracé de 31 km (812m D+), Nathalie Denis a démontré que la supposée lenteur des Namurois était une fausse idée ! "Elle est la première athlète féminine (3h26). Le régional de l'étape, Stéphane Mouchet, s'est classé 3e au scratch (2h40) dans la même minute que Corentin Levacq mais derrière Pieter Dirk Van Zessen (2h38).Sur le circuit de 21 km, baptisé "La Foulée de César" (656m D+), les victoires sont pour Nicolas Macaret (1h41) et Flavie Dupagny (2h04) alors que François Rogge (52.59) et Virginie Bevernaegie (1h08) se sont offerts "La Belle de Blaimont" (11 km, 260m D+). "se réjouissait François le Chimacien (15 ans).