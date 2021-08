Au cœur d’un effectif qui a beaucoup changé, Luigi Fiore est l’un des derniers Mohicans chez les Coqs.

À 34 ans, l’actuel capitaine de Courcelles s’éclate et il espère vivre une saison pleine avec ses coéquipiers. Les Courcellois (pensionnaires de P2C), Petit Poucet de la compétition, ne craignent pas la venue de Merelbeke (D2 AV). "C’est une belle affiche", avoue l’attaquant. "Mais on va tout faire pour essayer de passer un tour supplémentaire. Le groupe a de l’expérience et il peut créer l’exploit." (...)