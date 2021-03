Marco Imprugas, c’est avant tout un grand sourire et une certaine bonhomie. Joueur de futsal, formé à Action 21, il évolue aujourd’hui en D2, à Lodelinsart. C’est l’une de ses passions. Mais il y a quelques années, au cours d’un voyage d’une année au Canada, il a eu le déclic de sa vie : la pâtisserie.

Entretien, avec un jeune homme qui, dans son parcours, a travaillé pour le Palais Royal, avant d’intégrer une chocolaterie et même de lancer Marco at home, son propre business.

Comment avez-vous eu envie de vous lancer ?

"Il y a six mois, ma meilleure amie a su trouver les mots pour me convaincre. Je réalisais déjà des pâtisseries pour des amis et de la famille. Cela plaisait. Alos, je me suis dit qu’il était temps. Mais j’ai dû trouver une bonne dose d’organisation, entre cela, le futsal et surtout mon temps plein dans une formidable chocolaterie à Fosses-la-Ville."

Pourquoi la pâtisserie ?

"Après mes humanités, j’ai effectué un voyage d’un an au Canada. C’est là que j’ai eu le déclic à l’occasion d’un cours de cuisine. À mon retour en Belgique, j’ai entamé des études en hôtellerie à Namur. Le tout s’est accompagné d’une année de spécialisation en chocolaterie."