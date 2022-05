Marijeta Runjic : la MVP de Tchalou Charleroi Jérémy Delforge © dr

Ugo Blairon évoque la formidable saison de la Croate et de son groupe



Marijeta Runjic a éclaboussé le championnat de Ligue A de toute sa classe. La Croate de 26 ans, du haut de son mètre 90, a mis tout le monde d’accord. Sous la houlette de l’homme d’expérience, Ugo Blairon, la jeune femme a passé un palier. "C’était notre deal de départ", explique l’intéressé. "Nous avons trois types de transferts. Les arrivées à court, moyen et long terme. Marijeta était une arrivée à cour terme. Elle est arrivée avec une demande spécifique pour une certaine évolution. À Tchalou, on a su investir dans les infrastructures, la formation et le professionnalisme. Les managers connaissent mon travail à ce niveau-là. Avec nous, elle a passé un cap en plus. Elle a su évoluer avec le temps. Elle a réalisé vraiment une excellente saison." (...)