Durant la trêve estivale, la décision de Marvin Vanhorick en a surpris plus d'un. Alors qu'il quittait l'ambitieuse équipe de Monceau pour rejoindre Gosselies, l'ailier a finalement souhaité ne pas poursuivre l'aventure chez les Casseroles. A la surprise générale, c'est sur Gilly (P1) qu'il a porté son choix.



"Je ne le sentais pas à Gosselies", explique l’intéressé. "Je n'avais pas envie de perdre une saison pour rien. Les exigences de l'entraîneur n'allaient pas coller avec moi. Il était donc préférable de couper court. A 26 ans, j’ai envie de jouer. Et puis, avec l'arrivée de mon frère à Gilly, j'ai eu envie de le retrouver. Cela me fait du bien de l'avoir dans l'équipe. J’ai l’impression qu’on n’a jamais arrêté de jouer ensemble."

Le jeune homme retrouve enfin les terrains, après quelques semaines difficiles. "J’ai dû prendre des vacances, au début du mois de septembre, ce qui n’est jamais l’idéal. Puis, j’ai retrouvé ma place dans l’équipe. Malheureusement, je me suis blessé. Je commence tout doucement à retrouver mon meilleur niveau."

Gilly a mis du temps à trouver son rythme au sein de la division. "Je pense que cela a pris un peu de temps, mais qu'aujourd'hui le groupe évolue bien. Il y a la volonté de bien faire. L'image du club est positive. Je me sens vraiment bien dans ce noyau. Sincèrement, j'ai même envie de faire passer le collectif avant le reste."

Samedi soir, les Gayolles ont signé un succès important contre leurs voisins de Solre-sur-Sambre. "Ce fut un très bon samedi, avec la victoire à la clé, dans un derby très difficile face à une belle équipe de Solre-sur-Sambre. Je suis heureux d'avoir pu rejouer une mi-temps. Mon but, c'est bien. Mais je pense surtout au classement. Les points pris dans cette rencontre nous permettent de nous rapprocher de la colonne de gauche."

Aujourd’hui papa, l’homme a décidé de prendre surtout du plaisir, au niveau du football. "J'ai une famille et un métier que j'aime. Je veux donc jouer au football à un bon niveau et prendre du plaisir. Si je peux marquer et aider l'équipe à briller, ce sera parfait !"