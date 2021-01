De Olivier Rochus à David Goffin en passant par Justine Henin et Steve Darcis, le Centre de l’AFT basé à Mons a formé bon nombre de joueurs qui ont fréquenté les sommets du tennis mondial.

Maxime Hawotte fait partie de l’équipe des entraîneurs qui s’occupent des espoirs du tennis francophone. "J’encadre les jeunes -14 ans et -16 ans, et plus précisément Ethan Dasset et Simon Daune, tout en intervenant ponctuellement sur les autres joueurs du tennis-études", précise le Lovervalois.